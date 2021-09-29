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Тренер "Шахтера" призвал звездного игрока подписать новый контракт с клубом

29 сентября, 2021 среда
20:32
Спорт Марлос

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби призвал Марлоса подписать новый контракт с клубом

Об этом сообщает Sport Arena .

По словам Де Дзерби, Марлос - ключевой игрок "Шахтера".

"Насколько я знаю, " Шахтер " хочет, чтобы Марлос остался. Я очень этого хочу, так как считаю, что для нас он - ключевой футболист. Надеюсь, он продлит контракт, потому что сейчас он нам нужен как никогда", - сказал тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года. Его контракт действует до конца этого года.

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Марлос
Роберто Де Дзерби
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