Тренер "Шахтера" призвал звездного игрока подписать новый контракт с клубом
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби призвал Марлоса подписать новый контракт с клубом
Об этом сообщает Sport Arena .
По словам Де Дзерби, Марлос - ключевой игрок "Шахтера".
"Насколько я знаю, " Шахтер " хочет, чтобы Марлос остался. Я очень этого хочу, так как считаю, что для нас он - ключевой футболист. Надеюсь, он продлит контракт, потому что сейчас он нам нужен как никогда", - сказал тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года. Его контракт действует до конца этого года.
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