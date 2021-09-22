Тренер "Шахтера" перед матчем за Суперкубок обвинил "Динамо" в давлении на судей

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам итальянского тренера, ему не понравилось, что в матче "Динамо" в чемпионате Украины арбитр назначил в ворота "Александрии" пенальти на 90 + 8 минуте, хотя компенсировал лишь 5 минут.

"Мне не нравится, когда арбитры могут чувствовать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90 + 8-й минуте в матче "Динамо" с "Александрией". Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак. И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно", - сказал Де Дзерби.

"Динамо" победило "Александрию" 1: 0 благодаря голу Виктора Цыганкова с одиннадцатиметрового.

Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:00. Судить игру будет Андрей Коваленко.