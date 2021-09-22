Тренер "Шахтера" перед матчем за Суперкубок обвинил "Динамо" в давлении на судей
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что волнуется из-за судейства в матче за Суперкубок Украины против "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам итальянского тренера, ему не понравилось, что в матче "Динамо" в чемпионате Украины арбитр назначил в ворота "Александрии" пенальти на 90 + 8 минуте, хотя компенсировал лишь 5 минут.
"Мне не нравится, когда арбитры могут чувствовать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90 + 8-й минуте в матче "Динамо" с "Александрией". Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак. И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно", - сказал Де Дзерби.
"Динамо" победило "Александрию" 1: 0 благодаря голу Виктора Цыганкова с одиннадцатиметрового.
Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:00. Судить игру будет Андрей Коваленко.
- Напомним, 18 сентября "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" .
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