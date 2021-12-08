Тренер "Шахтера" ответил на обвинения в пренебрежении "Шерифом" в матче ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В ответ на вопрос, не была ли замена основного голкипера Андрея Пятова в конце матча против "Шерифа" на Алексея Шевченко, проявлением неуважения к сопернику, итальянский тренер заявил, что резервный голкипер заслужил сыграть в Лиге чемпионов.

"Вы смотрели сегодняшний матч? Если бы мы выиграли, вы бы задали такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, ведь он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку имели много голевых шансов", - сказал Де Дзерби после матча, в котором "Шахтер" пропустил после замены и сыграл вничью 1:1.

Напомним, 7 декабря в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" и прекратил выступления в еврокубках.

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