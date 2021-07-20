Тренер "Шахтера" отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам итальянского тренера, он ждет в отборе ЛЧ сложных игр с "Генком".

"Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ -" Галатасарай ", было бы так же трудно, как и с "Генком", ведь в Лиге чемпионов все игры очень сложные ", - сказал Де Дзерби.

Он добавил, что вицечемпион Бельгии является крепкой командой.

"Команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне "Генк" завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл "Брюгге" матч за Суперкубок. Я считаю, что это крепкая команда. Как и "Шахтер", - резюмировал де Дзерби.

Первый матч между "Шахтером" и "Генк" состоится 3 августа в Бельгии, повторный - 10 августа в Киеве.

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