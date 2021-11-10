Тренер "Шахтера" назвал виновного за неудачный старт в Лиге чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что это он виноват в неудачном выступлении "горняков" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает SassuoloNews.net .
По словам Де Дзерби, если бы "Шахтер" придерживался другой тренерской стратегии, то набрал бы больше очков.
"Только 1 очко в ЛЧ? Мы этого заслужили. Но в каждом матче своя история. С "Интером" мы сыграли вничью и показали хорошую игру. "Реалу" дома мы проиграли 0:5, но до 0:2 матч был сбалансированным, мы всегда были в игре.Конечно, могли бы достичь большего, но все это часть пути.По другой стратегии мы могли бы иметь еще несколько очков.Но я предпочел играть по-своему, несмотря на то, что риск был велик.Мой выбор продиктован желанием построить что-нибудь важное", - сказал Роберто Де Дзерби.
В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
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