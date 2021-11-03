Тренер "Шахтера" назвал три вещи, которые ему нужны для успеха в ЛЧ

Об этом сообщает " Трибуна ".



Также Де Дзерби заявил, что ему нужно выиграть в УПЛ, а также развивать молодых футболистов.



"Есть 3 ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых – победить в УПЛ, во-вторых – видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и других, в-третьих – трансферы , особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.Сегодня мы провели очень хороший матч на "Бернабеу". Печально, что мы едем очень злыми и без очков, грустно и потому, что провели очень хороший матч" , – сказал главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.



В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.



Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта, однако матч в запасе против "Шерифа".



"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.



В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.

3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb