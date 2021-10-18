Тренер "Шахтера" назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч"

Об этом сообщает Marca.



Де Дзерби уверен, что Карим Бензема сильнее Роберта Левандовски, которого считают главным претендентом на награду.



"Золотой мяч" для Бензема? Однозначно. Для меня он самый сильный центрфорвард мира уже несколько лет. С небольшим преимуществом Бензема лучше Левандовски. Я выбираю Карима ", - сказал тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.



Церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.



В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

8 октября France Football обнародовал список номинантов на награду "Золотой мяч".