Тренер "Шахтера" назвал "Динамо" фаворитом чемпионской гонки в УПЛ
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, что считает "Динамо" фаворитом чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Трибуна.
В прошлом сезоне "Динамо" победило в чемпионате Украины, Кубке и выиграло Суперкубок страны. Де Дзерби считает, что это заслуженные трофеи.
"Для нас самое главное - это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть - мы должны знать, как делать больно сопернику. Я знаю, что в прошлом сезоне " Динамо " все выиграло. Они заслужили все эти трофеи, они чемпионы и в данный момент они фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы бороться ", - сказал Роберто Де Дзерби.
42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.
Под руководством итальянца "горняки" успели одержать три победы в трех стартовых матчах сезона. "Шахтер" дважды обыграл соперников в УПЛ и обыграл "Генк" в квалификации ЛЧ.
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .
- Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений .
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