Тренер "Шахтера" нашел странное оправдание провалу с "Шерифом" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда проиграла молдавскому "Шерифу" в Лиге чемпионов, потому что ей не повезло
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам итальянского тренера, "Шахтер" проиграл дебютанту ЛЧ со счетом 0:2 в Тирасполе за отсутствия удачи.
"Думаю, что сегодня нам очень не везло, а "Шерифу", наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой. Сильная команда не должна пропускать такие голы", - сказал Де Дзерби.
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15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.
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