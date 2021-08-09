Тренер "Шахтера" Де Дзерби рассказал, считает ли украинцев хуже бразильцев

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



Де Дзерби объяснил, что ему не нравятся такие вопросы, потому что для него безразлично, какая национальность у футболиста.



"Мне эти вопросы не очень нравятся. Какая разница? Футболист украинец, итальянец, или бразилец. Если он заслуживает, то будет играть. Конечно, в Лиге чемпионов нет ограничений, как в чемпионате Украины. Я показал в субботу, когда играли 6 украинцев на поле. У нас есть 2 вида украинцев в команде: опытные, как Матвиенко, Степаненко, Марлос, Корниенко, Трубин, Пятов, Кривцов, и молодые, как Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сикан ", - сказал итальянец.

42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.



Под руководством итальянца "горняки" успели провести четыре матча и одержать три победы. "Шахтер" дважды обыграл соперников в УПЛ и обыграл "Генк" в квалификации ЛЧ.



В субботу, 7 августа, "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (1:2).

Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений.

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