Тренер "Шахтера" Де Дзерби категорически высказался о россиянах и пообещал вернуться в Украину

Об этом Де Дзерби заявил в интервью SassuoloNews.net.

По словам итальянца, он ждет шанса вернуться в Украину, несмотря на то, что УЕФА позволил иностранцам из-за войны разорвать контракты с украинскими клубами.

"Ко мне обращались некоторые клубы из-за границы, но я даже не хотел об этом говорить. Да, мы получили письмо, которым клуб нас "освобождает". Но сейчас мое сердце не на месте. Я не могу думать о другой команде. Семь месяцев я провел в стране, за десять дней этого не отменишь. Напротив: если рано или поздно возобновится чемпионат Украины, я хотел бы провести еще год в "Шахтере", если они этого захотят. Мои приоритеты абсолютны: я жду, пока появится шанс вернуться. Какая бы команда ни была, даже без бразильцев, даже если бы мы не смогли бы больше постоянно побеждать. Для меня это было бы важным", - заверил Де Дзерби.

Он подчеркнул, что считает россиян ворами.

"Нас заставили бежать, как воров, но мы работали. Воры – это россияне, которые вторглись к нам. Мы были первыми за 12 туров до финиша. Если нам дадут титул решением за столом, я бы этого не хотел. Мы выиграли бы его на поле, в чемпионате. Я начал думать о том, как улучшить команду в дальнейшем. И сразу все это развалилось. Это меня уничтожает", – сказал Де Дзерби.

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