Тренер сборной Украины по футболу больше месяца защищал Киев с оружием в руках

Об этом сообщил журналист Евгений Гресь в Instagram .

Он выложил фото Езерского с оружием в сторону и написал, что главный тренер юношеской сборной Украины U19, более месяца держал оборону Киева с оружием в руках.

"Главный тренер юношеской сборной Украины U19 больше месяца держал оборону Киева в составе одного из добровольческих батальонов", – написал Гресь.

45-летний Владимир Езерский известен по выступлениям в "Карпатах", "Динамо", "Шахтере" и "Днепре". Защитник сыграл 39 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.





4 апреля бывший футболист "Шахтера" Рустам Худжамов призвал уничтожать российских военных , совершивших преступления против человечности в Украине.

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