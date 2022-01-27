Тренер сборной Украины по биатлону, который по прилету на Олимпиаду-2022 сдал положительный тест на COVID-19, получил отрицательный результат

Об этом сообщает Суспильне.



В Китай от сборной Украины по биатлону полетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. После прилета в Пекин команду проверили на коронавирус. Положительным оказался тест Юрая Санитры, результаты всех остальных членов делегации - отрицательные.

После этого Санитра сдал еще антиген-тест, показавший отрицательный результат. Теперь тренера ждет ПЦР-тестирование, по результатам которого будет известен дальнейший план действий.

Это первый случай положительного теста в составе олимпийской сборной Украины.