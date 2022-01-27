Тренер сборной Украины по биатлону, который по прилету на Олимпиаду-2022 сдал положительный тест на COVID-19, получил отрицательный результат
Главный тренер мужской сборной по биатлону словак Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал второй тест на коронавирус, который показал негативный результат
Об этом сообщает Суспильне.
В Китай от сборной Украины по биатлону полетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. После прилета в Пекин команду проверили на коронавирус. Положительным оказался тест Юрая Санитры, результаты всех остальных членов делегации - отрицательные.
После этого Санитра сдал еще антиген-тест, показавший отрицательный результат. Теперь тренера ждет ПЦР-тестирование, по результатам которого будет известен дальнейший план действий.
Это первый случай положительного теста в составе олимпийской сборной Украины.
- Напомним, 26 января сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпиаду-2022.
- 27 января главный тренер мужской сборной по биатлону словак Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное