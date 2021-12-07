Тренер сборной Украины Петраков посоветовал Лунину бежать из "Реала"

Об этом Петраков заявил в интервью ПРОФУТБОЛу Digital.

По его словам, переход Лунина в "Реал" в 2018 году был ошибкой.

"Он выбрал не тот клуб. В "Реале" многие были игроками. Нужно находить клуб по своим возможностям и там играть. "Реал" - это красочно, красиво, но человеку уже 23-й год уйдет. Ему нужно играть. Может, он этим займется. У него есть своя голова на плечах", – сказал Петраков.

Он объяснил, что не вызывает Лунина в сборную Украины именно из-за нехватки игровой практики.

"Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его – он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне еженедельно дают информацию об игровой практике наших футболистов. Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу. вызвать вратаря, уже два года не играющего?", - спросил Петраков.

Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".