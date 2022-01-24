Тренер сборной Украины Петраков отправится на стажировку в Италию, - СМИ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пройдет стажировку в итальянской "Аталанте"
Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации источника, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал добро на приезд главного тренера сборной Украины Александра Петракова в клуб.
Украинец Петраков будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды и пройдет стажировку. За "Аталанту" играет футболист сборной Украины Руслан Малиновский.
Также в рамках подготовки к игре с Шотландией Александр Петраков в феврале планирует посетить тренировочные сборы команд УПЛ, которые сейчас готовятся к возобновлению сезона на сборах в Турции.
Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.
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Напомним, 26 ноября 2021 года стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии.
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