Тренер сборной Украины Петраков отправится на стажировку в Италию, - СМИ

Об этом сообщает Meta-ratings.



По информации источника, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал добро на приезд главного тренера сборной Украины Александра Петракова в клуб.



Украинец Петраков будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды и пройдет стажировку. За "Аталанту" играет футболист сборной Украины Руслан Малиновский.



Также в рамках подготовки к игре с Шотландией Александр Петраков в феврале планирует посетить тренировочные сборы команд УПЛ, которые сейчас готовятся к возобновлению сезона на сборах в Турции.

Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

Напомним, 26 ноября 2021 года стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии.

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