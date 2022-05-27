Тренер сборной Петраков: Я рос и жил в СССР. Пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги

Об этом сообщает TIME .

По словам Петракова, он благодарен американцам за поддержку.

"Есть ли у меня что сказать американцам? Большое большое спасибо вам. Я рос и жил в Советском Союзе, и я не мог представить, что люди, которых я считал нашими братьями, с которыми я спал и ел, могут нас убивать. С с другой стороны, советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги. Поэтому я очень и очень благодарен за вашу поддержку", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Украина в отборе на ЧМ-2022

1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

25 мая лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился, что не мог дождаться завершения сезона в "Вест Хэме" , чтобы приехать и готовиться к матчу с Шотландией в отборе плей-офф ЧМ-2022.

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