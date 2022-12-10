Тренер сборной Нидерландов после поражения от Аргентины объявил об отставке
Луи ван Гал, после поражения от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, заявил, что покидает пост главного тренера сборной Нидерландов
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам ван Гала, матч против Аргентины, в котором его команда проиграла в серии послематчевых пенальти, стал для него последним в должности тренера сборной Нидерландов.
"Я не буду продолжать занимать должность главного тренера команды. Это был определенный период времени, игра с Аргентиной – моя последняя. Это мой третий срок работы в сборной, мы не проиграли ни одного матча. Не знаю, в скольких победили. Можете погуглить и ввести: "Сборная Нидерландов – Луи ван Гал", – сказал тренер.
71-летний нидерландец в третий раз возглавил национальную команду в августе 2021 года. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел ее в бронзу чемпионата мира-2014.
- 9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.
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