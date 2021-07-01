Тренер сборной Испании сделал сенсационный прогноз на выступление Украины на Евро-2020

Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом Евро-2020 против Швейцарии, сообщает Marca.

По словам Луиса Энрике, сборная Украины вполне способна выиграть Евро-2020.

"Посмотрите на украинцев - это тоже команда, которая может выиграть турнир... Я в свое время хорошо отзывался об Украине и ее тренере. И посмотрите, где она сейчас - среди восьми команд, претендующих на победу в чемпионате Европы", - сказал Луис Энрике.

В четвертьфинале Евро-2020 Испания 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет против Швейцарии. Украина 3 июля в Риме встретится с Англией.

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.

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