Тренер сборной Испании сделал сенсационный прогноз на выступление Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы по футболу
Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом Евро-2020 против Швейцарии, сообщает Marca.
По словам Луиса Энрике, сборная Украины вполне способна выиграть Евро-2020.
"Посмотрите на украинцев - это тоже команда, которая может выиграть турнир... Я в свое время хорошо отзывался об Украине и ее тренере. И посмотрите, где она сейчас - среди восьми команд, претендующих на победу в чемпионате Европы", - сказал Луис Энрике.
В четвертьфинале Евро-2020 Испания 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет против Швейцарии. Украина 3 июля в Риме встретится с Англией.
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.
- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.
- В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.
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