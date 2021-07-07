Тренер сборной Испании распек Италию после поражения в полуфинале Евро-2020

Об этом сообщает AS .

По его словам, Испания больше заслуживала выхода в финал, а Италия ждала лишь серии послематчевых одиннадцатиметровых.

"Мы провели отличный чемпионат. Превосходили соперника и не выиграли до пенальти из-за пустяка. После 9 лет блужданий по пустыне Испания вернулась. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая. Они ждали пенальти", - сказал Луис Энрике.

По его убеждению, у нынешней сборной Испании большое будущее.

"Теперь нам следует проанализировать детали. И к Чемпионату мира у нас есть ветераны и молодые игроки, которые уже приобрели опыт и принесут нам много радости. Мы устроили команде овацию, потому что они выполнили звериную работу. Многие люди в Испании гордятся сборной", - убежден Луис Энрике.

Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb