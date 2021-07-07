Тренер сборной Испании распек Италию после поражения в полуфинале Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Италия в полуфинале Чемпионата Европы по футболу нарочно сделала ставку на пенальти
Об этом сообщает AS .
По его словам, Испания больше заслуживала выхода в финал, а Италия ждала лишь серии послематчевых одиннадцатиметровых.
"Мы провели отличный чемпионат. Превосходили соперника и не выиграли до пенальти из-за пустяка. После 9 лет блужданий по пустыне Испания вернулась. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая. Они ждали пенальти", - сказал Луис Энрике.
По его убеждению, у нынешней сборной Испании большое будущее.
"Теперь нам следует проанализировать детали. И к Чемпионату мира у нас есть ветераны и молодые игроки, которые уже приобрели опыт и принесут нам много радости. Мы устроили команде овацию, потому что они выполнили звериную работу. Многие люди в Испании гордятся сборной", - убежден Луис Энрике.
-
Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.45
- Актуальное
- Важное