Тренер сборной Франции объяснил отсутствие обладателя "Золотого мяча" на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что форвард Карим Бензема покинул расположение команды перед чемпионатом мира-2022 из-за травмы
Об этом сообщает Le Parisien .
По словам Дешама, обладатель "Золотого мяча-2022" из-за травмы самостоятельно принял решение покинуть расположение сборной Франции перед ЧМ-2022, хотя тренер оставил его в заявке на турнир.
"Кариму было больно, потому что этот чемпионат мира для него много значил. Он сказал мне, что из-за травмы для него все закончилось. Диагноз нашего врача совпадал с тем, который поставили ему в Мадриде. Его возвращение к тренировкам не могло состояться раньше 10 декабря Когда я проснулся на следующий день после разговора, я узнал, что его нет в расположении сборной. Это было его решение, и он сам может это подтвердить", - рассказал Дешам.
Футболист "Реала" прокомментировал слова Дешама и намекнул, что они не соответствуют действительности.
"Какая дерзость" и "Святой Дидье. Спокойной ночи", - написал Бензема.
Сборная Франции завоевала на чемпионате мира серебряные медали. В финале она 18 декабря проиграла в серии послематчевых пенальти Аргентине (3:3, 2:4). Бензем после чемпионата мира объявил, что завершает выступления за национальную команду.
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19 декабря 2022 года Карим Бензема заявил, что больше не будет выступать за сборную Франции.
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