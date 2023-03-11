Об этом сообщает Le Parisien .

По словам Дешама, обладатель "Золотого мяча-2022" из-за травмы самостоятельно принял решение покинуть расположение сборной Франции перед ЧМ-2022, хотя тренер оставил его в заявке на турнир.

"Кариму было больно, потому что этот чемпионат мира для него много значил. Он сказал мне, что из-за травмы для него все закончилось. Диагноз нашего врача совпадал с тем, который поставили ему в Мадриде. Его возвращение к тренировкам не могло состояться раньше 10 декабря Когда я проснулся на следующий день после разговора, я узнал, что его нет в расположении сборной. Это было его решение, и он сам может это подтвердить", - рассказал Дешам.

Футболист "Реала" прокомментировал слова Дешама и намекнул, что они не соответствуют действительности.

"Какая дерзость" и "Святой Дидье. Спокойной ночи", - написал Бензема.

Сборная Франции завоевала на чемпионате мира серебряные медали. В финале она 18 декабря проиграла в серии послематчевых пенальти Аргентине (3:3, 2:4). Бензем после чемпионата мира объявил, что завершает выступления за национальную команду.