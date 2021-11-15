Тренер сборной Боснии и Герцеговины пообещал выпустить в матче против Украины резервный состав

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.



Петев поделился мнениями о предстоящем матче со сборной Украины.



"Завтра у нас последняя игра отборочного цикла. Самое главное – бороться и проявить желание победить. Мы должны сыграть гораздо лучше, чем в игре с Финляндией. Я не могу сейчас сказать, какой состав выйдет на матч, но некоторые игроки, которые раньше играли меньше, получат свой шанс. Нужно проанализировать свои ошибки. Мы должны завтра хорошо сыграть. Нужно продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта", – сказал главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧМ-2022: Какие результаты нужны сборной Украины в заключительном туре для выхода из группы

По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

В решающем туре 16 ноября Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.

Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb