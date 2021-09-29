Тренер "Реала" назвал странную причину поражения от "Шерифа" в ЛЧ
Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти назвал причиной поражения от молдавского "Шерифа" в Лиге чемпионов невезение мадридцев
Об этом сообщает Marca .
По словам Анчелотти, "Реал" не заслуживал поражения от "Шерифа" во 2-м туре ЛЧ, но мадридцам в течение всего матча не везло.
"Я немного расстроен, мы не заслужили проиграть. Можно сказать, что нам не повезло, мелкие детали стоили нам очков. Голы были забиты после контратаки и вброса из аута. Мы много били по воротам, но иногда в футболе вам просто не везет. Для них все отлично, для нас - наоборот ", - сказал Анчелотти.
Тренер "Реала" также добавил, что в группе, где также играют украинский "Шахтер" и итальянский "Интер", еще ничего не решено. После 2-х туров "Шериф" имеет 6 очков и лидирует. "Реал" с 3 пунктами второй. "Шахтер" и "Интер" набрали по 1 баллу.
- Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил испанский "Реал" .
- Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил , что сенсационная победа над "Реалом" еще не гарантирует тираспольцы выхода в плей-офф.
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