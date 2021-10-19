Тренер "Реала" Анчелотти спрогнозировал будущее украинца Лунина

Об этом сообщает " Трибуна ".



Анчелотти рассказал, что считает Лунина талантливым игроком, который много работает над своей игрой.



"Лунин - молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент - топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин - плохой вратарь. У него высокое мастерство. СМИ пишут, что он может уйти из "Реала", но я думаю, что он останется", - сказал главн "ый тренер" Реала" Карло Анчелотти.

Сообщалось, что Лунин разочарован тем, что не получает игровой практики. 22-летний украинец перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".



Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.



Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.