Тренер "Реала" Анчелотти спрогнозировал будущее украинца Лунина
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что украинец Андрей Лунин останется в "королевском" клубе
Об этом сообщает " Трибуна ".
Анчелотти рассказал, что считает Лунина талантливым игроком, который много работает над своей игрой.
"Лунин - молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент - топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин - плохой вратарь. У него высокое мастерство. СМИ пишут, что он может уйти из "Реала", но я думаю, что он останется", - сказал главн "ый тренер" Реала" Карло Анчелотти.
Сообщалось, что Лунин разочарован тем, что не получает игровой практики. 22-летний украинец перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.
- В июле стало известно, что Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.
- 18 октября сообщалось, что голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин ведет переговоры с дортмундской "Боруссией".
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