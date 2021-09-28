Тренер "Реала" Анчелотти решил дать шанс Лунину в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Marca.



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не хочет, чтобы опыт Андрея Лунина ограничивался тренировками. Вероятно, что в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с "Шерифом" украинец выйдет на поле с первых минут.



У Лунина есть шанс сыграть против тренера Юрия Вернидуба, который открыл ему путь в большой футбол в "Заре".

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду лишь 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".



Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.

8 июля стало известно, что Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb