Тренер "Реала" Анчелотти обвинил судью в грубой ошибке в пользу "Манчестер Сити" в ЛЧ
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что рефери должен был остановить игру, когда "Манчестер Сити" забивал гол мадридцам в матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Marca .
По словам Анчелотти, в эпизоде, когда Кевин де Брюйне сравнял счет, португальский рефери Артур Соареш Диаш должен был остановить игру, поскольку в начале атаки другой игрок "Сити" Бернарду Силва выпустил мяч за боковую линию поля.
"Мяч был вне игры. Об этом говорит техника, не я. Мне кажется странным, что арбитры не контролировали игру должным образом. Судья был недостаточно внимателен", - возмутился Анчелотти.
Канал beINSports воспроизвел эпизод с помощью 3D-технологий и доказал, что арбитр ошибся. Сам Соареш Диаш во время игры проигнорировал момент и не воспользовался системой VAR для его просмотра.
9 мая в Мадриде "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 1:1. Повторная встреча состоится 17 мая в Великобритании.
Еспресо провел тестовый онлайн игры.
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9 мая в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Ман Сити" .
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