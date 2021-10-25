Тренер рассказал о готовности сборной Украины к старту биатлонного сезона
Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о готовности мужской команды к старту сезона
Об этом сообщает "Общественное".
Заключительный этап подготовки к сезону мужская сборная Украины провела в австрийском Рамзау. На этом сборе работала команда в составе Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Руслана Ткаленко, Артема Тищенко, Антона Дудченко, Богдана Цымбала и Тараса Лесюка.
"Мы практически закрыли летнюю подготовку после чемпионата Украины. Я очень рад, что без специальной подготовки ребята довольно достойно выступили. Показали высокий уровень. Не имею плохих слов ни для кого, поэтому в хорошем настроении переезжали на сбор в австрийский Рамзау - здесь начинается заключительный этап подготовки к старту сезона. Есть все условия, очень хорошая погода. Можем выполнять тренировочный процесс на 100%. Используем возможность уже кататься на лыжах, немного меньше чем в прошлом году, потому что еще концентрируемся на том, чтобы доработать физическое состояние. В настоящее время все ребята здоровы", - сказал тренер сборной Украины Юрай Санитра.
Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде - 27-28 ноября. Тогда же стартует Кубок IBU в шведском Идре.
На сезон 2021/22 в Кубке мира мужская сборная Украины имеет квоту пять человек на личные гонки.
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