Тренер рассказал, когда Роналду сыграет первый матч после возвращения в МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что форвард Криштиану Роналду сыграет с "Ньюкаслом"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на репортера BBC Симона Стоуна.
По словам Сульшера, Роналду сыграет с "Ньюкаслом". Матч состоится 11 сентября. Начало в 17:00.
"Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно. К нам пришли Криштиану и Варан, с такими победителями не спрячешься. Когда в команде такие чемпионы, не получится выкладываться на тренировках на 95%", - сказал Уле-Гуннар Сульшер.
Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
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Напомним, 31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
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