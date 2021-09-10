Тренер рассказал, когда Роналду сыграет первый матч после возвращения в МЮ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на репортера BBC Симона Стоуна.



По словам Сульшера, Роналду сыграет с "Ньюкаслом". Матч состоится 11 сентября. Начало в 17:00.



"Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно. К нам пришли Криштиану и Варан, с такими победителями не спрячешься. Когда в команде такие чемпионы, не получится выкладываться на тренировках на 95%", - сказал Уле-Гуннар Сульшер.

Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".

36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

OGS on Ronaldo: "He will get on the pitch at some point (tomorrow) that's for sure. Cristiano and Raphael comes in and there is no place to hide with winners like that. You can not give 95% in training when you have winners like them. " - Simon Stone (@ sistoney67) September 10, 2021