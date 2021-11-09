Тренер рассказал, когда Хижняк вернется на ринг после поражения в финале Олимпиады-2020 нокаутом
Главный тренер сборной Украины Леонид Лоевский заявил, что Александр Хижняк вернется на ринг весной 2022 года
Об этом сообщает Xsport.ua .
По его словам, Александра Хижняка не взяли на чемпионат мира в Белград (Сербия), чтобы он лучше подготовился к чемпионату Европы, который состоится в мае 2022 года в Ереване (Армения).
"Хижняк рвался на чемпионат мира, но мы дали ему отдохнуть, чтобы он планомерно готовился к чемпионату Европы", – сказал Лоевский.
Александр Хижняк на Олимпиаде-2020 стал фаворитом в категории до 75 кг, однако сенсационно проиграл в финале Эберту Соузи из Бразилии, пропустив нокаутирующий удар в третьем раунде.
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Напомним, 6 ноября Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира в категории до 71 кг россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую награду.
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