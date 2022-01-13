Тренер рассказал, как соперник "погасил" Усика во время спарринга
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что грузинский боксер Яго Киладзе избил украинца Александра Усика во время спарринга
Об этом сообщает Fightnews.info .
По словам Городничева, чемпион мира в тяжелом весе имел большие проблемы во время спарринга против Киладзе, который вместе с Усиком представлял промоутерскую компанию K2 Promotions и отправил украинца в нокдаун во время спарринга.
"У них спарринг был, Киладзе Усика по селезенке ударил в первом или втором раунде – и все, бой остановили. Погасил хорошо – вот это было боище. А потом десять раундов боксировали. По селезенке Усик пропустил – вот его слабое место", - рассказал Городничёв, не уточнивший, когда именно состоялся спарринг.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 1 января украинский боксер Виктор Вихрист нокаутировал во втором раунде Яго Киладзе.
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