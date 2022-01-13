Тренер рассказал, как соперник "погасил" Усика во время спарринга

Об этом сообщает Fightnews.info .

По словам Городничева, чемпион мира в тяжелом весе имел большие проблемы во время спарринга против Киладзе, который вместе с Усиком представлял промоутерскую компанию K2 Promotions и отправил украинца в нокдаун во время спарринга.

"У них спарринг был, Киладзе Усика по селезенке ударил в первом или втором раунде – и все, бой остановили. Погасил хорошо – вот это было боище. А потом десять раундов боксировали. По селезенке Усик пропустил – вот его слабое место", - рассказал Городничёв, не уточнивший, когда именно состоялся спарринг.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).