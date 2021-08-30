Тренер ПСЖ раскритиковал физическую форму Месси

Об этом сообщает RMC Sport .



По словам Почеттино, Месси еще далек от лучшей формы.



"Лео только вышел на поле, но его первые касания дали нам то, добавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать. Он хорошо вошел в игру. Месси еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке ", - сказал главный тренер ПСЖ Почеттино.

Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".



Вчера, 29 августа, в матче чемпионата Франции с "Реймсом" (2: 0) Лионель Месси дебютировал за ПСЖ. Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.

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