Тренер ПСЖ признался, как Месси чувствует себя в Париже
Главный тренер ПСЖ Почеттино сообщил, что Лионель Месси отлично адаптировался во французском топ-клубе
Об этом информирует RMC Sport.
По словам Почеттино, Месси счастлив в Париже.
"Месси - прекрасный игрок. Он отлично адаптировался. Он очень умный и хорошо приспосабливается. За три месяца в ПСЖ он стал гораздо спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он", - сказал Почеттино.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.Прошлым летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 5 матчах за парижан аргентинец забил всего 1 гол.
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
- 8 октября президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что надеялся, что Лионель Месси будет играть за испанскую команду бесплатно.
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