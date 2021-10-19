Тренер ПСЖ признался, как Месси чувствует себя в Париже

Об этом информирует RMC Sport.



По словам Почеттино, Месси счастлив в Париже.



"Месси - прекрасный игрок. Он отлично адаптировался. Он очень умный и хорошо приспосабливается. За три месяца в ПСЖ он стал гораздо спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он", - сказал Почеттино.

34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

Прошлым летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 5 матчах за парижан аргентинец забил всего 1 гол.