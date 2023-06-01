Тренер ПСЖ подтвердил, что Месси покидает французский клуб
Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье подтвердил, что аргентинский форвард Лионель Месси покидает французский клуб после завершения нынешнего сезона
Об этом сообщает Goal .
По словам Галтье, летом Месси покинет ПСЖ. Аргентинец уйдет из парижского клуба на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.
В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Аргентинец помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1.
- 9 мая уже сообщалось, что со следующего сезона Месси будет играть в Саудовской Аравии.
- 10 мая Хорхе Месси опроверг информацию о том, что его сын достиг договоренности о трансфере в саудовский "Аль-Хиляль".
- 31 мая СМИ сообщили, что Лионель Месси согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который предложил ему зарплату в $500 млн в год.
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