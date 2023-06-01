Об этом сообщает Goal .

По словам Галтье, летом Месси покинет ПСЖ. Аргентинец уйдет из парижского клуба на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.

В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Аргентинец помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1.