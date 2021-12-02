Тренер объяснил, что мешает Ломаченко провести бой с новым абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Гарсии, ни один из лидеров легкого дивизиона не согласится боксировать в Австралии.

"Не думаю, что следующий большой бой Камбососа будет в Австралии. Дэвин Хейни не поедет в Австралию. Даю 100%, что ни один из именитых боксеров не поедет в Австралию. Ломаченко не поедет в Австралию. Никто не поедет, ни один из них", - – сказал Гарсия.

Он пояснил, что в США в боксе крутятся намного большие деньги, а организаторы поединка вынуждены считаться с удобством времени поединка для американских зрителей.

"Здесь, в США, гораздо больше денег, чем в Австралии. Люди не будут смотреть этот бой в 4 утра. Это очень сложно. Камбосос защитит свои титулы в Австралии, заработает $1-2 млн, а затем приедет в США подраться с каждым из этих ребят. Это будет разумно. И это единственный вариант, как оно будет", - убежден Гарсия, которого в 2012 году признали лучшим тренером мира.

28 ноября в Нью-Йорке (США) Джордж Камбосос победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Эксчемпион мира в легком весе Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с Ричардом Комми из Ганы.