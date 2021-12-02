Тренер объяснил, что мешает Ломаченко провести бой с новым абсолютным чемпионом мира
Американский тренер Роберт Гарсия заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко откажется от боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом на его родине - в Австралии - по финансовым причинам
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Гарсии, ни один из лидеров легкого дивизиона не согласится боксировать в Австралии.
"Не думаю, что следующий большой бой Камбососа будет в Австралии. Дэвин Хейни не поедет в Австралию. Даю 100%, что ни один из именитых боксеров не поедет в Австралию. Ломаченко не поедет в Австралию. Никто не поедет, ни один из них", - – сказал Гарсия.
Он пояснил, что в США в боксе крутятся намного большие деньги, а организаторы поединка вынуждены считаться с удобством времени поединка для американских зрителей.
"Здесь, в США, гораздо больше денег, чем в Австралии. Люди не будут смотреть этот бой в 4 утра. Это очень сложно. Камбосос защитит свои титулы в Австралии, заработает $1-2 млн, а затем приедет в США подраться с каждым из этих ребят. Это будет разумно. И это единственный вариант, как оно будет", - убежден Гарсия, которого в 2012 году признали лучшим тренером мира.
28 ноября в Нью-Йорке (США) Джордж Камбосос победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Эксчемпион мира в легком весе Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с Ричардом Комми из Ганы.
- 2 декабря стало известно, что Теофимо Лопес обвиняет в поражении от Джорджа Камбососа организатора боя за звание абсолютного чемпиона мира Эдди Хирна.
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