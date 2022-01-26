Тренер, не пустивший Украину в плей-офф домашнего Евро-2012, вернулся в АПЛ в 74 года
Новым главным тренером "Уотфорда" стал Рой Ходжсон, ранее возглавлявший сборную Англии
Об этом сообщает официальный сайт "Уотфорда".
Ходжсон стал третьим тренером "Уотфорда" в нынешнем сезоне, клуб ранее уволил испанца Хиско Муньоса и итальянца Клаудио Раньери, которого и заменил англичанин.
"Ходжсон, наиболее известный тем, что возглавлял "Трех львов" в течение четырехлетнего периода, включающего Евро-2012, чемпионат мира 2014 и Евро-2016, также много работал на клубном уровне в Англии и по всему миру", - заявили в "Уотфорде", занимающем в чемпионате Англии 19-е место.
Последним местом работы Ходжсона был "Кристал Пелас", который он покинул после завершения сезона 2020/21.
Рой Ходжсон был главным тренером сборной Англии на Евро-2012, который проходил в Украине и Польше. Англичане были соперниками украинцев по группе и отобрали у команды Олега Блохина путевку в 1/4 финала в заключительном туре благодаря победе 1:0.
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