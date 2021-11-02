Тренер назвал дату возвращения Уайлдера на ринг после разрушительного поражения от Фьюри
Американский боксер Деонтей Уайлдер проведет следующий поединок в мае 2022 года
Об этом заявил тренер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Малик Скотт, сообщает WorldBoxingNews .
По его словам, Уайлдер вернется в тренировочный зал в марте следующего года, а бой проведет в мае.
"Деонтей сказал, что собирается в отпуск и я полностью с этим согласен. Через несколько месяцев мы вернемся в тренировочный зал, а потом он снова выйдет на ринг. По-моему, нам нужно вернуться в зал не позже марта и провести бой в мае" , – сказал Скотт.
Он добавил, что следующий бой не будет для Уайлдера чемпионским.
"Очевидно, что первое сражение для Вайлдера не будет на том уровне, что предыдущее. Нам нужно действовать правильно. Но в то же время нам не следует слишком снижать уровень оппозиции, потому что он зрелищный и кассовый боксер. Мы не будем искать соперника с 11 поражениями. Нужен именитый соперник", - рассказал Скотт.
Деонтей Уайлдер трижды сражался с Тайсоном Фьюри за титул WBC (Всемирного боксерского совета). В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, в феврале 2020 и октябре 2021 нокаутом победил британец.
- Напомним, 28 октября британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов провести поединок с Деонтеем Уайлдером.
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