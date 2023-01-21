Об этом сообщает talkSPORT.

"Ребята из UFC - большие и сильные мужчины, привыкшие получать удары ногами и локтями по лицу. Они умеют терпеть боль. Умеют наносить удары под неудобными углами, к которым боксеры не готовы. Фрэнсис - динозавр, он такой же бегемот, как Тайсон, опасный", - сказал отец и тренер британского боксера.

Он выразил убеждение, что бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) представляет для его сына большую опасность, чем украинский боксер Александр Усик.

"Тайсон хочет конкуренции, Нганну - именно тот, кто может ему ее дать. Если они подерутся, это будет интересно. Нганну представляет большую угрозу, чем Усик. Я бы предпочел, чтобы Тайсон бился с Усиком, потому что от него можно получить только обычный бокс, без реальной опасности. Другие большие парни приносят в ринг свою силу, способную разрушать", - рассказал Джон Фьюри.

Фрэнсис Нганну в начале 2023 года расторг контракт с UFC. Француз не раз заявлял о желании попробовать свои силы в боксе.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 января стало известно, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесут с марта на апрель.

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