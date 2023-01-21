Тренер назвал бойца, который более опасен для Фьюри, чем Усик
Британский тренер Джон Фьюри заявил, что боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну представляет для Тайсона Фьюри большую угрозу, чем Александр Усик
Об этом сообщает talkSPORT.
"Ребята из UFC - большие и сильные мужчины, привыкшие получать удары ногами и локтями по лицу. Они умеют терпеть боль. Умеют наносить удары под неудобными углами, к которым боксеры не готовы. Фрэнсис - динозавр, он такой же бегемот, как Тайсон, опасный", - сказал отец и тренер британского боксера.
Он выразил убеждение, что бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) представляет для его сына большую опасность, чем украинский боксер Александр Усик.
"Тайсон хочет конкуренции, Нганну - именно тот, кто может ему ее дать. Если они подерутся, это будет интересно. Нганну представляет большую угрозу, чем Усик. Я бы предпочел, чтобы Тайсон бился с Усиком, потому что от него можно получить только обычный бокс, без реальной опасности. Другие большие парни приносят в ринг свою силу, способную разрушать", - рассказал Джон Фьюри.
Фрэнсис Нганну в начале 2023 года расторг контракт с UFC. Француз не раз заявлял о желании попробовать свои силы в боксе.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 января стало известно, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесут с марта на апрель.
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