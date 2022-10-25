Тренер МЮ выдвинул ультиматум Роналду после демарша футболиста, - The Athletic
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что вернет Криштиану Роналду в первую команду, если португалец извинится за свое поведение
Об этом сообщает The Athletic .
По информации издания, встреча между нидерландским тренером и футболистом должна была состояться 24 октября. Ее инициировали после того, как Роналду 19 октября отказался выходить на замену в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:0) и был отстранен от тренировок с первой командой.
Источники утверждают, что тен Гаг требует от Роналду извиниться за свой поступок. Он готов вернуть португальца в состав, если он согласится продолжать выступать без гарантий места в основе. Если Роналду не согласится с предложением тренера, "Манчестер Юнайтед" избавится от него в январе 2023 года.
37-летний Криштиану Роналду в нынешнем сезоне сыграл за МЮ 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 21 октября стало известно, что Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед".
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