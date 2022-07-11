Об этом сообщает Manchester Evening News.

По словам тен Гага, португалец не прибыл в расположение МЮ после начала предсезонных сборов по личным обстоятельствам и остается в английском клубе.

"Мы планируем сезон с Криштиану Роналду. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним. Я читал новости, но говорю, что Криштиану не продается. Он в наших планах, мы хотим добиться успеха вместе. Я разговаривал с ним до того, как возник этот вопрос . Мы хорошо поговорили. Это останется между нами. После последних новостей мы не разговаривали. Он отсутствует по личным причинам", – заверил тен Гаг.

2 июля стало известно, что Криштиану Роналду якобы решил уйти из МЮ, португалец вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.

По информации СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду есть испанская "Барселона", английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".

Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".

3 июля сообщалось, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.

5 июля агент Роналду начал переговоры о возможном трансфере с "Барселоной".

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