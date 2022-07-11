English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Тренер МЮ впервые прокомментировал слухи о переходе Роналду

Тренер МЮ впервые прокомментировал слухи о переходе Роналду

11 июля, 2022 понедельник
15:21
Спорт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду останется в английском клубе

Об этом сообщает Manchester Evening News.

По словам тен Гага, португалец не прибыл в расположение МЮ после начала предсезонных сборов по личным обстоятельствам и остается в английском клубе.

"Мы планируем сезон с Криштиану Роналду. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним. Я читал новости, но говорю, что Криштиану не продается. Он в наших планах, мы хотим добиться успеха вместе. Я разговаривал с ним до того, как возник этот вопрос . Мы хорошо поговорили. Это останется между нами. После последних новостей мы не разговаривали. Он отсутствует по личным причинам", – заверил тен Гаг.

2 июля стало известно, что Криштиану Роналду якобы решил уйти из МЮ, португалец вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.

По информации СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду есть испанская "Барселона", английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".

Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криштиану Роналду
Читайте также:
путін путлер
Автор Антин Борковский
10 июля, 2022 воскресенье
Если Путин пойдет на эскалацию и снова нападет на Киев, то НАТО наверняка и самолеты даст, и может начать бомбардировку россиян, - Марк Фейгин
Путін
10 июля, 2022 воскресенье
В ЛДПР предложили заменить название должности Путина
Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч)
9 июля, 2022 суббота
Усик покидает промоутерскую компанию братьев Кличко
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.02
    Покупка 35.02
    Продажа 36.04
  • EUR
    Покупка 35.41
    Продажа 36.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 июля
15:37
Одессита подозревают в передаче врагу данных о расположении ВСУ
15:29
В Харькове от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 детей
15:22
Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине
15:15
Эксклюзив
Россиянам болезнен санкционный режим, поэтому Лавров поехал на саммит G20, - политический эксперт Кулик
15:13
Эксклюзив
Псевдосуды над бойцами ВСУ в ОРДЛО - это ответ на приговоры россиянам в Украине, - экс-командир полка "Азов" Жорин
15:05
Эксклюзив
Краматорск и Славянск - главные цели для россиян на ближайшие недели, - советник главы МВД Денисенко
15:03
Россияне рассказывают, что в Часовом Яру на Донетчине уничтожили "триста националистов"
15:01
Власти призывают эвакуироваться жителей Мариуполя, пока появилась такая возможность
14:51
Обновлено
В Часовом Яру на Донетчине под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 24 человека, под завалами есть еще люди
14:44
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине на Петра и Павла пройдут дожди
14:42
Инфографика
Более миллиарда долларов в месяц: украинские беженцы начали активно пересылать деньги домой
14:31
Российская С-300 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи, - Подоляк
14:27
В Херсонской области оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова"
14:26
Эксклюзив
Китай использует Россию для ослабления Запада и США, – политолог Кулик
14:24
Во Львове волонтеры будут продавать на аукционе картины, чтобы помочь ВСУ
14:19
Эксклюзив
ЕС не сможет быстро отказаться от российского газа, - эксперт по энергетике Рябцев
14:17
Премьер Нидерландов Рютте посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.
14:15
Правящая партия Японии одержала победу на выборах
14:04
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос экзамена для обретения украинского гражданства
14:00
Умер актер Национального драмтеатра Юрий Мажуга
13:57
В ГСЧС рассказали о домах, в которых опасно прятаться во время обстрелов
13:55
Очереди из грузовиков образовались на выезде из Украины на границах с Польшей и Румынией
13:49
Самый дорогой футболист "Манчестер Юнайтед" вернулся в "Ювентус"
13:37
Российская авиация интенсивно тренируется в небе Беларуси
13:27
HIMARS
И это мы еще не начинали: Данилов заявил, что ВСУ нивелируют количественное преимущество РФ в артиллерии
13:22
Эксклюзив
Общая мобилизация может разрушить Россию, – политолог Голобуцкий
13:09
Обновлено
Россияне выпустили из самолетов семь ракет по Одесчине: одна попала в здание
13:05
На фото Вооруженные силы Украины
Усталость от войны и уменьшение доходов: пожертвования армии через счета в НБУ уменьшаются
12:54
Скандал с Ермаком в США. Виктория Спартц ответила Марси Каптур
12:40
Суд в Винницкой области арестовал активы российской компании, которая пыталась во время войны вывести средства из Украины
12:34
Поражение Путина в Украине. Лиз Трасс, кандидирующая на должность премьер-министра Великобритании, опубликовала предвыборное видео
12:34
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
Нацгвардейцы показали видео боев за Северодонецк
12:27
Британский чемпион назвал единственного тяжеловеса, которому уступает Усик
12:10
Литва, несмотря на запугивание России, усилила ограничение транзита в Калининград
12:07
Эксклюзив
Решение властей Казахстана о военной помощи России может привести к серьезным протестам, - казахстанский политолог Альджанов
12:07
Google
Google открыл для украинцев бесплатный доступ к сервисам Workspace, - Федоров
12:05
Виталий Портников
Зима будет трудной
11:59
Эксклюзив
Зеленскому не нужно идти на прихоти Ермака и назначить руководителя САП – это базовое требование по Евроинтеграции, - нардеп Федина
11:50
Тарелка каши и бутылка воды: оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы за еду
11:41
РФ остановила поставки газа в Германию по Северному потоку
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV