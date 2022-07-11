Тренер МЮ впервые прокомментировал слухи о переходе Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду останется в английском клубе
Об этом сообщает Manchester Evening News.
По словам тен Гага, португалец не прибыл в расположение МЮ после начала предсезонных сборов по личным обстоятельствам и остается в английском клубе.
"Мы планируем сезон с Криштиану Роналду. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним. Я читал новости, но говорю, что Криштиану не продается. Он в наших планах, мы хотим добиться успеха вместе. Я разговаривал с ним до того, как возник этот вопрос . Мы хорошо поговорили. Это останется между нами. После последних новостей мы не разговаривали. Он отсутствует по личным причинам", – заверил тен Гаг.
2 июля стало известно, что Криштиану Роналду якобы решил уйти из МЮ, португалец вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.
По информации СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду есть испанская "Барселона", английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".
Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
- 2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".
- 3 июля сообщалось, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.
- 5 июля агент Роналду начал переговоры о возможном трансфере с "Барселоной".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 36.04
-
EUR
Покупка 35.41Продажа 36.74
- Актуальное
- Важное