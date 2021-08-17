Тренер "Монако" назвал "Шахтер" фаворитом их противостояния в ЛЧ
Главный тренер "Монако" Ковач заявил, что считает "Шахтер" фаворитом их противостояния в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт " Монако ".
По словам Ковача, "Шахтер" - грозный соперник, который является фаворитом в их противостоянии.
"Шахтер" - грозный соперник. За последние 15 лет они 13 раз выходили в групповой этап ЛЧ. В прошлом сезоне они дважды обыграли "Реал". У них много талантливых бразильских футболистов в составе, новый итальянский тренер, за ними приятно наблюдать. "Шахтер" - фаворит, это очевидно, но мы хотим достичь своей цели - выйти в групповой этап ЛЧ. Мы много работали для этого в прошлом сезоне ", - сказал главный тренер " Монако " Ковач.
Букмекеры уверены, что "Монако" является безоговорочным фаворитом матча, на победу французов коэффициент 1,77. В "Шахтер" фактически не верят - 5,50. Ничья оценивается в 4,04.
В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а соперник украинцев в плей-офф - "Монако" оказался сильнее пражской "Спарты".
Первый матч плей-офф-квалификации ЛЧ "Монако" - "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа. Начало в 22:00.
- 10 августа в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк".
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