Тренер "Милана" Пиоли предложил для футбола революционные правила
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли заявил, что он ввел бы в футболе тайм-ауты
Об этом он сообщил журналисту Альфредо Педулли.
Пиоли также ввел бы "чистое время", тогда арбитр останавливал бы таймер во время пауз в матче.
"Общение во время матча? Хотел бы делать это чаще. Я ввел бы тайм-ауты в футболе. Еще бы я поддержал введение чистого времени. Я добавил бы тайм-аут в середине первого тайма, чтобы мое вмешательство стало более конкретным и точным. Остальное я бы сказал в перерыве. Пытаюсь совмещать тактические моменты с мотивацией, чтобы оставшаяся часть матча прошла хорошо", - сказал тренер "Милана" Стефано Пиоли.
"Милан" сражается за чемпионство в Италии в этом сезоне. "Россонери" с существенным отрывом делят первое-второе место из "Наполи".
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