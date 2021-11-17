Тренер "Милана" Пиоли предложил для футбола революционные правила

Об этом он сообщил журналисту Альфредо Педулли.



Пиоли также ввел бы "чистое время", тогда арбитр останавливал бы таймер во время пауз в матче.



"Общение во время матча? Хотел бы делать это чаще. Я ввел бы тайм-ауты в футболе. Еще бы я поддержал введение чистого времени. Я добавил бы тайм-аут в середине первого тайма, чтобы мое вмешательство стало более конкретным и точным. Остальное я бы сказал в перерыве. Пытаюсь совмещать тактические моменты с мотивацией, чтобы оставшаяся часть матча прошла хорошо", - сказал тренер "Милана" Стефано Пиоли.



"Милан" сражается за чемпионство в Италии в этом сезоне. "Россонери" с существенным отрывом делят первое-второе место из "Наполи".

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