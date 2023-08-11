Тренер "Марселя" открыто заявил, что не рассчитывает на Малиновского
Главный тренер французского "Марселя" Марселино объяснил ситуацию вокруг украинца Руслана Малиновского
Об этом сообщает официальный сайт " Марселя ".
Марселино подчеркнул, что Малиновский близок к уходу из команды.
"Дженгиз Ундер не тренировался из-за физической проблемы. Что касается Руслана Малиновского, то мы на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб. Я здесь с 5 июля и познакомился с большей частью команды примерно 10-11 июля. Мы провели вместе месяц. Я не рассчитываю на упомянутых игроков в матче, но нужно подождать несколько игр, чтобы знать, на кого я рассчитываю. У нас много матчей, будем чередоваться, есть новички", - сказал главный тренер "Марселя".
Руслан Малиновский
По информации L'Equipe , в "Марселе" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение у руководства.
Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.
Авторитетный журналист Джанлука ди Марцио сообщил , что 30-летним украинцем интересуется главный тренер "Торино" Иван Юрич. Малиновским также интересуются в Турции, а именно в "Бешикташе".
- В феврале стало известно, что зарплата Малиновского во французском "Марселе" составляет 1,8 млн евро в год.
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