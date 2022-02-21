Тренер "Ман Сити" Гвардиола решил оставить в клубе самого дорогого одноклубника Зинченко
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить вингера Рахима Стерлинга в клубе
Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола одобрил продление контракта с Рахимом Стерлингом.
Испанец не участвует в переговорах, этим занимаются клуб и агенты англичанина, но тренер очень хотел бы сохранить вингера в команде.
Рахим Стерлинг занимает вторую позицию в рейтинге самых дорогих футболистов "Манчестер Сити". Английский вингер оценивается в 85 млн евро.
В этом сезоне Стерлинг сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 5 ассистам.
Его контракт с "Манчестер Сити" истекает летом 2023 года.
- 28 января стало известно, что вингер английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не перейдет в испанскую "Барселону" в зимнее трансферное окно.
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