Тренер "Ман Сити" Гвардиола решил оставить в клубе самого дорогого одноклубника Зинченко

Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола одобрил продление контракта с Рахимом Стерлингом.



Испанец не участвует в переговорах, этим занимаются клуб и агенты англичанина, но тренер очень хотел бы сохранить вингера в команде.

Рахим Стерлинг занимает вторую позицию в рейтинге самых дорогих футболистов "Манчестер Сити". Английский вингер оценивается в 85 млн евро.



В этом сезоне Стерлинг сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 5 ассистам.



Его контракт с "Манчестер Сити" истекает летом 2023 года.