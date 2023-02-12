Тренер Макгрегора готовит украинского чемпиона Bellator Амосова к защите титула в Ирландии
Ярослав Амосов полетел в Дублин, где готовится к защите титула Bellator под руководством тренера ирландца Конора Макгрегора – Джона Каваны
Об этом Амосов написал в Instagram.
"До защиты пояса Bellator осталось ровно две недели. Я прибыл в Ирландию. Начался финальный этап подготовки. Спасибо тренеру Джону Каване за помощь в тренировочном процессе в Straight Blast Gym Ireland. Все будет Украина", - написал Амосов.
Джон Кавана является тренером бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Ярослав Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против "временного" чемпиона американца Логана Сторли. Бой состоится 25 февраля в Дублине.
Украинец завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года ему предстояло защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды терробороны в родном Ирпене. Бой был отменен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.
Ярослав Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 года и победил его раздельным решением судей.
Bellator считается вторым по престижности промоушеном MMA в мире после UFC.
- 23 ноября 2022 года Ярослав Амосов объявил , что будет защищать чемпионский титул Bellator 25 февраля 2023 года в поединке против Логана Сторли.
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