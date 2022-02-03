Тренер Лопеса дал категорический прогноз на бой Ломаченко против нового абсолютного чемпиона

Об этом он рассказал YouTube-каналу Two Sides.

По словам тренера, он не видит, за счет чего новый абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбосос может победить Ломаченко.

"Сложно ставить против Ломаченко, он особый боец. Камбосос - приятный парень, но я не вижу, что он пройдет Ломаченко. Бесспорно, Ломаченко - номер один в легком весе. Камбосос - объединенный чемпион, но если мы говорим о топовом парне, лидере дивизиона, то это Ломаченко. Камбосос должен пройти его, чтобы стать настоящим первым номером", - сказал Гамаш.

Джордж Камбосос 28 ноября 2021 года одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил ганца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).