Тренер Лопеса дал категорический прогноз на бой Ломаченко против нового абсолютного чемпиона
Бывший тренер американского боксера Теофимо Лопеса Джои Гамаш заявил, что украинец Василий Ломаченко победит австралийца Джорджа Камбососа
Об этом он рассказал YouTube-каналу Two Sides.
По словам тренера, он не видит, за счет чего новый абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбосос может победить Ломаченко.
"Сложно ставить против Ломаченко, он особый боец. Камбосос - приятный парень, но я не вижу, что он пройдет Ломаченко. Бесспорно, Ломаченко - номер один в легком весе. Камбосос - объединенный чемпион, но если мы говорим о топовом парне, лидере дивизиона, то это Ломаченко. Камбосос должен пройти его, чтобы стать настоящим первым номером", - сказал Гамаш.
Джордж Камбосос 28 ноября 2021 года одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил ганца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.
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