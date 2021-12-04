Тренер клуба УПЛ заявил, что отказался возглавить сборную Украины после Шевченко
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сообщил, что отклонил предложение возглавить сборную Украины после отставки Андрея Шевченко
Об этом Скрипник рассказал в интервью BurBuzz.
По его словам, он получил предложение сменить Шевченко в должности главного тренера, однако даже не рассматривал его из-за контрактных обязательств перед "Зарей".
"Если я буду сейчас говорить, что я отказался, то это будет некорректно по этому делу. Во-первых, я на контракте в "Заре". Я не думаю, что правильно совмещать работу в клубе и сборной. Или ты делаешь что-нибудь одно хорошо, или нет. Это неправильно. На этом все дискуссии и закончились. Я пытаюсь профессионально отрабатывать свой контракт", - сказал Скрипник.
Он добавил, что не исключает, что возможность поработать с национальной командой еще представится ему в будущем.
"Будет ли возможность поработать со сборной в будущем? Все может быть – это футбол, и загадывать здесь заранее невозможно", – отметил Скрипник.
После отставки Андрея Шевченко с должности главного тренера в августе 2021 года сборную Украины возглавил Александр Петраков, который вывел команду в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
"Заря" под руководством Виктора Скрипника идет четвертой в чемпионате Украины и выступает в Лиге конференций, где упустила шансы на выход в плей-офф.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- 17 ноября Украинская ассоциация футбола назначила Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное