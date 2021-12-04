Тренер клуба УПЛ заявил, что отказался возглавить сборную Украины после Шевченко

Об этом Скрипник рассказал в интервью BurBuzz.

По его словам, он получил предложение сменить Шевченко в должности главного тренера, однако даже не рассматривал его из-за контрактных обязательств перед "Зарей".

"Если я буду сейчас говорить, что я отказался, то это будет некорректно по этому делу. Во-первых, я на контракте в "Заре". Я не думаю, что правильно совмещать работу в клубе и сборной. Или ты делаешь что-нибудь одно хорошо, или нет. Это неправильно. На этом все дискуссии и закончились. Я пытаюсь профессионально отрабатывать свой контракт", - сказал Скрипник.

Он добавил, что не исключает, что возможность поработать с национальной командой еще представится ему в будущем.

"Будет ли возможность поработать со сборной в будущем? Все может быть – это футбол, и загадывать здесь заранее невозможно", – отметил Скрипник.

После отставки Андрея Шевченко с должности главного тренера в августе 2021 года сборную Украины возглавил Александр Петраков, который вывел команду в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

"Заря" под руководством Виктора Скрипника идет четвертой в чемпионате Украины и выступает в Лиге конференций, где упустила шансы на выход в плей-офф.

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