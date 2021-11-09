Тренер клуба УПЛ ответил, мог ли бы он возглавить футбольный клуб из России

Об этом он сообщил на YouTube-канале FootballHub.



По словам Йовичевича, это провокационный вопрос, но он рассмотрит такое предложение.



"Я футбольный тренер. Нужно посмотреть на предлагаемый проект. Расставить все плюсы и минусы. Знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь, знаю, о чем идет речь. И читаю между строк. Этот вопрос - очень интересный и провокационный", - сказал Йовичевич.



Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист, будучи футболистом, играл за "Карпаты". Тренировал львовский клуб, а с 2020 года возглавляет СК "Днепр-1".

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