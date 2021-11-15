Тренер клуба АПЛ поддержал бездомных и переночевал на улице

Об этом сообщает официальный сайт "Брайтона".



В рамках акции The Big Sleep Out ("Большой ночлег на улице") главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер и его ассистенты Билли Рид и Бруно Сальтор одну ночь спали на улице. Цель кампании – привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства на благотворительность.



"У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, как это так страдать, не имея понимания о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь. Что касается беспризорных, невероятная стигматизация. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества и они нуждаются в нашей помощи и поддержке", - сказал Грэм Поттер.



В этом сезоне чемпионата Англии "Брайтон" после 11 туров набрал 17 очков. Команда Поттера делит шестую позицию из "Манчестер Юнайтед".

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