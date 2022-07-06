Тренер "Карпат" Тлумак назвал цель львовян на сезон
Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак рассказал, что планирует вывести львовский клуб в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Карпат".
По словам Тлумака, после выхода в УПЛ "Карпаты" будут бороться за еврокубки.
"Сегодня основная задача как нашей команды, так и страны – победить в войне, чтобы мы выгнали оккупанта. Это самое главное. Что касается футбола, то это выход в УПЛ и дальше, дальше и дальше. Момент такой, что любая команда с высокими целями каждый год должна немного обновляться, чтобы заходила свежая кровь, увеличивалась конкуренция. Работаем по классическому графику построения клуба. Костяк остался, я этим доволен. Это Болденков, Приймак, капитан Кожанов, Чачуа, Тарануха, Галенков. Считаю, проблем нет. Мы подписали 12 молодых футболистов, рассчитываем на них", – сказал главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак.
После первой части сезона первой лиги "Карпаты" занимали первое место во второй лиге Украины.
- 24 июня бывший футболист "Карпат" Хорхе Карраскаль заявил, что не собирается покидать российский чемпионат, несмотря на то, что в Украине война.
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