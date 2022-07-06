Тренер "Карпат" Тлумак назвал цель львовян на сезон

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Карпат".

По словам Тлумака, после выхода в УПЛ "Карпаты" будут бороться за еврокубки.

"Сегодня основная задача как нашей команды, так и страны – победить в войне, чтобы мы выгнали оккупанта. Это самое главное. Что касается футбола, то это выход в УПЛ и дальше, дальше и дальше. Момент такой, что любая команда с высокими целями каждый год должна немного обновляться, чтобы заходила свежая кровь, увеличивалась конкуренция. Работаем по классическому графику построения клуба. Костяк остался, я этим доволен. Это Болденков, Приймак, капитан Кожанов, Чачуа, Тарануха, Галенков. Считаю, проблем нет. Мы подписали 12 молодых футболистов, рассчитываем на них", – сказал главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак.

После первой части сезона первой лиги "Карпаты" занимали первое место во второй лиге Украины.

24 июня бывший футболист "Карпат" Хорхе Карраскаль заявил, что не собирается покидать российский чемпионат, несмотря на то, что в Украине война.

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