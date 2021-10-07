Тренер из США спрогнозировал нокаут в бою Усика против лидера рейтинга лучших боксеров мира
Американский тренер Рики Фунес заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес победил бы украинца Александра Усика нокаутом
Об этом сообщает Ringside24 .
По его словам "Канело" победил бы Усика, несмотря на то, что он сейчас выступает во втором среднем (до 76,2 кг), а Усик - в супертяжелом весе.
"Думаю, Канело победит Усика. Он сломает его. У него есть необходимый для этого настроение и возможности. Он один из тех парней, которые всегда удивляют. "Канело" обладает тяжелым складом ума и пойдет на нокаут, он не сдастся", - сказал Рики Фунес, который тренировал чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Брэндона Риоса из США.
6 ноября Сауль Альварес сразится с американцем Калебом Плантом за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В 2019 году мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring. Усик занимает в нем второе место.
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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