Тренер итальянского клуба, поборовший лейкемию, заявил, что болезнь вернулась

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По словам Михайловича, он будет вынужден продолжить борьбу со страшной болезнью.

"Лейкемия вернулась. Я готов снова вступить в борьбу с этой болезнью. Всегда нужно находить силы, чтобы жить. Следующие недели я проведу в больнице. Клуб сделал все для меня - мне обустроили мою палату так, чтобы я мог наблюдать за тренировкой команды и матчами "Болоньи", - рассказал Михайлович.

Сербский тренер уже проходил курс лечения от лейкемии, диагностированной у него летом 2019 года.

Напомним, в июле 2019 года Синиша Михайлович заявил, что болен лейкемией.

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