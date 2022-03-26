Тренер итальянского клуба, поборовший лейкемию, заявил, что болезнь вернулась
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Болонья" Синиша Михайлович заявил, что снова борется с лейкемией
Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По словам Михайловича, он будет вынужден продолжить борьбу со страшной болезнью.
"Лейкемия вернулась. Я готов снова вступить в борьбу с этой болезнью. Всегда нужно находить силы, чтобы жить. Следующие недели я проведу в больнице. Клуб сделал все для меня - мне обустроили мою палату так, чтобы я мог наблюдать за тренировкой команды и матчами "Болоньи", - рассказал Михайлович.
Сербский тренер уже проходил курс лечения от лейкемии, диагностированной у него летом 2019 года.
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Напомним, в июле 2019 года Синиша Михайлович заявил, что болен лейкемией.
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